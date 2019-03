Oef! Rodenburgschool krijgt na 15 jaar nieuwbouw: “Containerklassen in slechte staat” Peter Lanssens

22 maart 2019

16u41 0 Kortrijk De Vlaamse overheid maakt 650.000 euro vrij voor een nieuwbouw voor de vrije basisschool Rodenburg in Marke. De opluchting is groot, want de school wachtte vijftien jaar op de goedkeuring van het dossier. “We werken met klassen in containers. Wat niet kan blijven duren, want ze zijn in een slechte staat”, zegt directrice Stephanie Bastoen.

De basisschool krijgt een uitbreiding aan het Rodenburgplein, op de hoek van de Abdis Erkastraat. Voorzien in de nieuwbouw: een refter, drie klaslokalen, een zorglokaal en een technische ruimte. Aan de andere zijde van het gebouw komt een nieuwe fietsenstalling, na de sloop van een houten tuinberging. Het betreft in essentie een reorganisatie van de bestaande klaslokalen, zo staat in de vergunning van de stad. Het extra aantal leerlingen dat verwacht wordt, is nihil. Er zijn dan ook geen bijkomende parkeerplaatsen nodig aan de school. “Het is in de rand ook goed dat er werk wordt gemaakt van twee regenputten, om het sanitair eindelijk op regenwater te kunnen aansluiten”, zegt Bastoen.

Ongedierte

De werken kosten 800.071,28 euro. Ze starten binnen enkele maanden en zijn mogelijk tegen de start van het schooljaar 2020-2021 af. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) subsidieert 650.000 euro, de school betaalt de rest via een lening. “Onze school telt een kleine 200 leerlingen. Die zitten deels in containerklassen”, zegt Stéphanie Bastoen. “Maar de containerklassen zijn te klein en hebben gebreken. Zo is de elektriciteit niet helemaal in orde, terwijl de vloer al vaak hersteld werd. Er zitten gaten in, veroorzaakt door knagend ongedierte. Een smalle doorgang dient als keuken. Niet handig, zo kan je er enkel manueel afwassen. De leerlingen eten in shiften omdat er amper plaats is. Om maar te zeggen dat de nieuwbouw erg dringend is. In afwachting houden we de containerklassen zo veilig mogelijk.”

Deels ingestorte container

Een deel van de school, waar het secretariaat en het derde leerjaar nu zitten, wordt gesloopt om plaats te ruimen voor de nieuwbouw. “Het secretariaat een nieuwe plaats geven zal geen probleem zijn, voor het derde leerjaar zoeken we nog een oplossing tijdens de werken”, zegt Stéphanie Bastoen. “Van het moment de werf opgestart wordt, verdwijnt hier ook al een deels ingestorte grote container, waar het bureel van de directeur vroeger zat. En nadat de nieuwbouw opent, worden de containerklassen dus weggenomen. We zijn er eindelijk bijna van verlost. Het bouwproject wordt mee in goeie banen geleid door ingenieursbureau Sweco. De bouwvergunning is afgeleverd. En ondertussen is de procedure gestart om een aannemer aan te stellen”, aldus de directrice.