Ode aan fabrieksschoorstenen 08 mei 2018

02u37 0

Kortrijk zet fabrieksschoorstenen in de kijker, in het Europees jaar van het cultureel erfgoed. "Kortrijk heeft er nog acht", zegt schepen van Onroerend Erfgoed Wout Maddens (Open Vld). "Als overblijfsel van de Pradofabriek in het Pradopark, bij Colorpoint in de Sint-Rochuslaan, van ex-tapijtweverij BIC op Walle en van kleifabrieken in Marke en Aalbeke. Ze zijn voor veel mensen een herkenningspunt. Het zijn symbolen van plaatsen waar mensen ooit werkten en ze hebben een onmiskenbare schoonheid." Wie op woensdag 9 mei een serenade wil spelen voor een schoorsteen, mailt contactgegevens, locatie en tijdstip naar adriaan.linters@historici.net of wout.maddens@kortrijk.be. Het moet geen professionele uitvoering zijn. Ook valse noten zijn toegelaten. (LPS)