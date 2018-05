OCMW stelt huisjesmelker op Overleie in gebreke 15 mei 2018

02u59 0 Kortrijk Het OCMW stelt een huisjesmelker op Overleie in gebreke. "De man stapelt de schulden op, waardoor bewoners van twaalf studiootjes zonder elektriciteit zaten", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a).

De getroffenen wonen in de Sint-Amandslaan 13. Ze zaten er in de kerstperiode al eens zonder elektriciteit. Vorige week ging het licht er weer enkele dagen uit en bijna zaten ze ook zonder aardgas. "Die erg kwetsbare mensen betalen er 350 euro huur per maand, energiekosten inbegrepen", legt De Coene uit. "De eigenaar van de bvba kosimmo betaalt de energieleveranciers evenwel niet. Om erger te voorkomen, neemt het OCMW zo lang als nodig de energiefacturen over. We stellen de eigenaar in gebreke. Hij draait voor alle kosten op, ook voor het afsluiten van nieuwe contracten en heraansluitingen. Het gedrag van de huisjesmelker is onaanvaardbaar. We hebben voor elektriciteit en aardgas nu contracten met Engie. Netbeheerder Eandis werkt vaak samen met Engie in sociale dossiers."





Herhuisvesting

Er is meer aan de hand. OCMW-voorzitter De Coene en schepen van Wonen Wout Maddens (Open Vld) onderzoeken ook een herhuisvesting van de getroffen bewoners. "De kamers zijn de naam studio niet waardig", zegt De Coene. "Ze voldoen niet op het vlak van comfort en veiligheid. De huurders leven er in erbarmelijke omstandigheden. Het wordt niet eenvoudig die mensen te herhuisvesten, maar we doen er alles aan om het te doen lukken. Er zitten bewoners bij die OCMW-cliënt zijn, maar niet allemaal."





(LPS)