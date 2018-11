OCMW huldigt personeel 23 november 2018

Het OCMW en Zorg Kortrijk zetten ruim 60 personeelsleden in de bloemetjes. Ze zijn 25, 30, 35 en 40 jaar in dienst. Ze werden op vrijdag 9 november tijdens een etentje in OC De Lange Munte bedankt voor de vele jaren inzet en hun enthousiasme. De gevierden zijn er samen vereeuwigd, op foto.





(LPS)