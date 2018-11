Ochtendspits in de soep rond het Ei 30 november 2018

Een geschaarde vrachtwagen op het Ei en een ongevalletje in de file die als gevolg daarvan ontstond, hebben gisteren de ochtendspits danig in de war gestuurd.





Voor zover bekend, raakte niemand gewond. Rond vier uur verloor een trucker de controle over het stuur van zijn vrachtwagen. Dat gebeurde toen hij van op de R8 in Kortrijk-Zuid het Ei wilde oprijden. Trekker en tankwagen slipten en kwamen in schaar te staan. Daardoor was de oprit naar het Ei op die plek urenlang versperd. Het duurde tot na de ochtendspits voor de plaats weer vrij was. Intussen had zich op de R8 een file gevormd die reikte van Bissegem tot aan de Doorniksesteenweg naar waar het verkeer werd omgeleid.





In die file gebeurde op het grondgebied van Marke nog een ongeval maar gelukkig zonder veel erg. Het maakte er de opstopping echter alleen maar erger op. (VHS)