Nutswerken aan stadhuis 13 november 2018

Aannemer Vereecke is gestart met nutswerken aan het stadhuis. Er wordt gewerkt tot en met 23 november in de Papenstraat en Rijselsestraat, van huisnummers 2 tot en met 10. Verkeer wordt omgeleid via de Rijselsestraat, Heilige Geeststraat en Kasteelkaai.





De arbeiders zijn daarna, van 26 november tot en met 7 december, aan de slag in de Papenstraat, Ramen en Oude Kasteelstraat tot aan huisnummer 9 en ook in de Stovestraat en op de Vismarkt. Het verkeer volgt dan dezelfde omleiding.





Nog eens een week later, vanaf 7 december, zullen er nutswerken uitgevoerd worden in de Kasteelstraat vanaf de Vismarkt tot aan de Heilige Geeststraat, tot en met 21 december, en in de Dolfijnkaai vanaf huisnummer 2 tot aan de Vismarkt, tot en met 14 december. Ook dan zijn er omleidingen voorzien. (LPS)