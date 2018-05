Nuba-R mikt op tienduizenden bezoekers 01 juni 2018

Nuba-R opent vandaag. De meest succesvolle zomerbar van onze regio zit nu aan de Trakelweg, vlakbij de Ronde van Vlaanderenbrug. Dieter De Clercq en Gilles Verhaeghe verwachten tienduizenden bezoekers. De lat ligt hoog, maar de inrichting is dan ook prachtig met onder meer zitplaatsen bij een waterpartij en fonteintje, een kasteeltje en hindernissenparcours waar kinderen zich uitleven en sprookjesachtige sfeerverlichting. Er is verder een uitgebreidere tapaskaart met bijvoorbeeld oesters, bruschetta, fishsteaks en patatas bravas. Er zijn ook eetplankjes en tal van drankjes zoals bieren, wijnen en champagne. Nuba-R kan nu maximum 750 mensen aan. Ook de openingsuren zijn ruimer: van maandag tot en met donderdag van 13 tot 23 uur, op vrijdag van 13 uur tot middernacht, op zaterdag van 11 uur tot middernacht en op zondag van 11 tot 23 uur. Nuba-R is vlot te voet en met de fiets bereikbaar. Wie met de wagen komt, parkeert best op parking Haven. "Het is géén discotheek. Onze dj's draaien lounge muziek", benadrukt Dieter De Clercq. "Wie komt, krijgt een vakantiegevoel." Eigen drank en eten meebrengen mag niet, net zoals wildplassen, drugs en wapens. Wie komt, brengt zijn identiteitskaart mee en houdt zijn schoenen altijd aan. Honden moeten aan de leiband. Nuba-R werkt met drankkaarten en is tot 2 september open. (LPS)