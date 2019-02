Nu ook Kortrijkse studenten naar klimaatbetoging in Brussel: “Scholieren hart onder de riem steken” Peter Lanssens

12u45 0 Kortrijk De klimaatproblematiek houdt ook studenten bezig. Zo’n vijftig studenten trokken vandaag met de organisatie Students for Climate Kortrijk naar de klimaatmars in Brussel. “Om de middelbare scholieren een hart onder de riem te steken en mee het debat aan te gaan”, zegt Dorian Berintan (19), eerstejaarsstudent Ecotechnologie in de hogeschool Vives.

“Het is pas de officiële lancering van Students for Climate Kortrijk, ik vermoed dat het aantal deelnemende studenten de komende weken nog zal toenemen. De hogescholen Vives en Howest, de universiteit Kulak, het klimaat is een thema dat overal wel leeft hoor. We willen mee rond de tafel zitten en ook als studenten mee inspraak krijgen in het klimaatbeleid”, aldus Dorian Berintan.

Ambitieus klimaatplan

De eisen van Students for Climate: Een bindend en ambitieus klimaatplan dat vertrekt vanuit de aanbevelingen van klimaatwetenschappers om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken. Een klimaatwet die prioriteit heeft over andere wetten om België voor 2050 klimaatneutraal te maken. Het aanstellen van één federale klimaatminister, zodat het gedaan is met de zwarte piet naar elkaar door te schuiven. Een sociale ecologische transitie, waarbij de grote vervuilers betalen en niet de mensen met een laag of gemiddeld inkomen getroffen worden. Het betrekken van de klimaatgeneratie bij het beleid. En tot slot: solidariteit tussen noord en zuid. België moet als historische vervuiler een voortrekkersrol opnemen in de internationale samenwerking met de landen die vandaag het hardst getroffen worden door de klimaatverandering.