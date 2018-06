Nu ook flitscontroles 's avonds BURGEMEESTER VAN QUICKENBORNE IS SNELHEIDSDUIVELS IN CENTRUM BEU PETER LANSSENS

21 juni 2018

02u36 1 Kortrijk De politie voert binnenkort ook 's avonds flitscontroles uit, in de zone 30 in het centrum van de stad. "Omdat er 'cowboys' zijn die dan door de straten scheuren", zegt burgemeester Van Quickenborne. "Hun gedrag is crapuleus."

Het stadsbestuur maakte gisteren de resultaten van 'Kortrijk Spreekt op toer' bekend. Onder meer politici en gebiedswerkers bezochten in vier jaar tijd 32.416 adressen en kregen op basis daarvan 10.343 meldingen. De meeste (21 procent) gaan over mobiliteit en in het bijzonder overdreven snelheid. Zo melden inwoners aanhoudende problemen met snelheidsduivels, die vooral 's avonds en 's nachts de zone 30 in het stadscentrum niet respecteren en met piepende banden door de straten scheuren. Dat is vooral zo in de stationsbuurt en in de omgeving van het Casinoplein, Schouwburgplein en de Grote Markt. "We zien en horen het meestal op vrijdag en zaterdag, en zeker bij mooi weer", zegt Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Het is crapuleus 'cowboygedrag' en dat in een dichtbewoond gebied waar er veel fietsers en voetgangers zijn. En waar je ook veel spelende kinderen hebt. De zone 30 moét worden gerespecteerd. Er zullen daarom ook 's avonds flitscontroles zijn. Dat is technisch mogelijk."





Wijkagenten onbekend

Ook opvallend in het rapport van Kortrijk Spreekt op toer: amper 43 procent van de Kortrijkzanen kent zijn of haar wijkagent. "Wat voor verbetering vatbaar is", zegt Van Quickenborne. "Door bijvoorbeeld hun papierwerk te verminderen, zodat wijkagenten meer actief op straat komen." Andere cijfers: 95 procent woont graag in zijn buurt; 80 procent voelt zich veilig; 61 procent kent het meldpunt '1777'; 52 procent heeft rookmelders in huis; de inwoners geven de stad een gemiddelde score van 7,3 op 10 en 83 procent is trots om Kortrijkzaan te zijn.





Initiatief

Eveneens opmerkelijk: 'Kortrijk Spreekt op toer' inspireerde de Kortrijkzanen om zélf initiatief te nemen. Zo is het aantal buurtcomités sinds 2012 gestegen van 118 naar 223. "En dat op een totaal van duizend straten, waardoor je nu ongeveer per vijf straten een buurtcomité hebt", vervolgt Van Quickenborne. Het brengt buren samen, zoals op feestjes. Het aantal buurtfeesten steeg van 78 in 2012 tot 141 nu. Dankzij 'Kortrijk Spreekt op toer' voerde de stad op basis van opmerkingen ook realisaties uit. Enkele van de voorbeelden zijn het terugplaatsen van een halte van De Lijn in de Izegemsestraat op Heule-Watermolen, zebrapaden in de Rode Dreef in Marke, een speelpleintje op de Pastoriekouter in Bissegem, het aanpassen van de fuifkelder van de universiteit Kulak tegen geluidsoverlast, een bebloemingsactie in de Dottenijsestraat in Bellegem en een doorsteek van de Weimeersen naar een schoolparking in Rollegem.