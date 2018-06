Nu ook bewonersparkeren voor fietsers 22 juni 2018

02u52 0 Kortrijk Het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) start met bewonersparkeren voor fietsers en investeert in buurtfietsstallingen in dichtbevolkte straten met weinig garages.

De afgesloten en overdekte berging met fietsaanleunbeugels heeft ook ruimte voor bakfietsen en omvat verder verlichting op basis van zonnepanelen en een herstelzuil met pomp. Een stalling kost 17.000 euro.





De eerste staan in de Sint-Denijsestraat en Passionistenlaan. "Buurtbewoners maken er tegen een kleine vergoeding gebruik van", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "We voeren telkens eerst een buurtonderzoek uit, om na te gaan of er interesse is. Zo bezoeken we binnenkort ook de Moorseelsestraat." Abonnementshouders stallen voor 60 euro per jaar hun fiets veilig en droog. Gezinnen krijgen vanaf vier fietsen een korting. Iedere stalling biedt plaats aan 14 fietsen, met de optie om uit te breiden tot 28 fietsen. Abonnees krijgen een badge. "Als we het fietsgebruik willen stimuleren, moeten we ook zorgen voor veilige en comfortabele stallingen", vervolgt Weydts. "We bieden met de buurtfietsstallingen een oplossing voor straten waar fietsen anders tegen de huisgevels of in de gang staan. We werken nu al met een wachtlijst en breiden snel uit. Wie suggesties heeft voor nieuwe locaties, laat dat weten via het Meldpunt 1777", aldus Axel Weydts.





(LPS)