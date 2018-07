Noord-Franse dieven terecht voor rooftocht in tal van winkels 03 juli 2018

Vijf leden van een Noord-Franse dievenbende stonden gisteren voor de rechter voor een reeks winkeldiefstallen in Waregem en Kortrijk vorig najaar en dit voorjaar. Vier van hen konden op 8 maart na een diefstal bij Del Sport in Waregem en na een achtervolging op de snelweg op weg naar Frankrijk geklist worden. Na hun arrestatie bleek dat ze ook nog in een kinderkledijwinkel, kledingzaak Tommy Hilfiger en winkelketen C&A hadden gestolen. Ze gebruikten daarvoor een speciale zak om beveiligingssystemen te omzeilen. Verder onderzoek linkte de bende ook aan winkeldiefstallen bij parfumerie Ici Paris XL in Kortrijk en optiekzaak Pearle in Waregem. Het openbaar ministerie eiste een celstraf van één tot twee jaar. Houari A. (26) is de oudste en fungeerde als chauffeur. Hij was immers de enige die legaal in Frankrijk woonde, een rijbewijs én een auto had. Vonnis volgt op 13 juli. (LSI)