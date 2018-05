Nooit zoveel toeristen naar Kortrijk TOT 250.000 OVERNACHTINGEN, 243.676 MENSEN BEKIJKEN SITE PETER LANSSENS

05 mei 2018

02u29 0 Kortrijk Het toerisme breekt records in Kortrijk. Zo waren er vorig jaar tot 250.000 overnachtingen, terwijl 243.676 de site van de dienst toerisme bezochten. Er wordt wel bekeken om de dienst toerisme naar het stadhuis te verhuizen.

Kortrijk doet het steeds beter. De federale overheidsdienst Economie maakt de overnachtingscijfers pas in juni bekend. Uit een steekproef van toerismebedrijf Westtoer wordt nu al van een stijging tot 8 procent uitgegaan, waardoor het aantal overnachtingen in 2017 tegen 250.000 zal aanleunen. Dat is een record.





"Er zijn ook andere cijfers", zegt Gauthier Renard, werkzaam bij de dienst toerisme. "Zo werd de site van de dienst toerisme 243.676 keer bezocht in 2017, terwijl dat 199.525 keer was in 2016. Verder zien we dat er al ruim 15.000 mensen de Facebookpagina van stad Kortrijk liketen. Een jaar geleden waren dat 10.000 likes. En het draait echt niet alleen om zakentoerisme in Kortrijk. Zo merken we dat de zomermaanden het steeds beter doen bij toeristen, wat we vooral te danken hebben aan de festivals Alcatraz en Kamping Kitsch. Het aantal dagjestoeristen, ook uit Noord-Frankrijk, neemt eveneens toe. Ik geef een voorbeeld: het historisch stadhuis werd 4.875 keer bezocht in 2017, terwijl er 800 bezoekers waren in 2016. We verwachten in de toekomst nog betere cijfers, nu de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens open zijn."





Dienst toerisme naar stadhuis

Toch is er ook een minpunt. De website van de dienst toerisme doet het wel prima, maar in de dienst toerisme zelf is het niet druk. Oppositiepartij CD&V maakte gisteren bekend dat er vorig jaar 25.620 mensen de weg vonden naar de dienst, die al jaren in museum 1302 in het Begijnhofpark ondergebracht is. Dat is een forse daling in vergelijking met vorige jaren: 29.041 personen in 2016, 35.732 in 2015 en 37.428 in 2014. Vooral de terugval van West- en Oost-Vlamingen valt op in de cijfers. Museum 1302 (er is al jaren sprake van een nieuw museum X) is verouderd en al lang geen trekker meer. "Mensen zoeken andere oorden op om info op te vragen zoals het infopunt aan het Begijnhof en museum Texture", zegt schepen van Toerisme Rudolf Scherpereel (N-VA). "Dat betekent niet dat we de dienst toerisme willen opdoeken en enkel nog op de website willen inzetten. De dienst moet nog tot 2021 in museum 1302 blijven, zo staat in een overeenkomst, anders verliezen we subsidies van Toerisme Vlaanderen. Maar daarna willen we de dienst naar een meer centraal gelegen locatie verhuizen. We denken aan het historisch stadhuis, waar nu de gemeenteraadszaal is. De gemeenteraadszaal zelf kan eventueel naar het dakcafé in het stadhuis verhuizen. Het moet voor alle duidelijkheid nog verder bekeken worden."