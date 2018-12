Nog meer speelplezier op Sint-Amandsplein Peter Lanssens

14 december 2018

18u36 0 Kortrijk Het nieuwe Sint-Amandsplein valt in de smaak bij Overleienaars en bezoekers. Er zijn leuke terrassen, je kan er petanque spelen en kinderen leven zich in een speelcocon uit. Om het plein nóg meer te laten leven, maakte Studio Basta werk van extra speelfuncties voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

De buurt koos voor een tafeltennistafel en ballenvanger. De investering van 6.500 euro was haalbaar dankzij een subsidie onder de vlag van Kortrijk als Europese Sportstad en bijdrages van het buurtcomité Zomer van Overleie en de lokale afdeling van Junior Chamber International (JCI). De JCI-leden betuigen zo hun dank om het gewezen politiecommissariaat op Overleie te mogen gebruiken. “Dit mooie verhaal toont aan hoe we samen concrete zaken realiseren, van en voor een buurt”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). “Het kadert binnen de brug ‘gemeenschapsgevoel versterken’ van het project Kortrijk Europese Sportstad”, vult schepen van Sport An Vandersteene (N-VA) aan.