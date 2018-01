Nog meer projecten dit jaar 02u44 1 Kortrijk Er lopen nog meer projecten in 2018. Vijf blikvangers op een rij.

Er komen nieuwe lokalen op speeldomein De Warande: 1,6 miljoen euro.





Er wordt een fiets- en bustunnel in de Zandstraat gebouwd, in het kader van de heraanleg van de stationsomgeving: 1,4 miljoen euro.





De heraanleg van de schoolomgeving Pottelberg wordt afgewerkt: 1,1 miljoen euro.





De bouw van het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum in Bellegem schakelt een versnelling hoger: 8,9 miljoen euro.





De restauratie van het als werelderfgoed beschermde Begijnhof wordt voltooid met de restauratie van zeven huisjes. De buitenaanleg met onder meer nieuwe groenaanplantingen en kasseiwegen volgt nog in 2019: 3,5 miljoen euro. (LPS)