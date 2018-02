Nóg meer horecabloed aan Leieboorden 'T FONTEINTJE STRIKT ZOON VAN GEWEZEN BURGEMEESTER PETER LANSSENS

17 februari 2018

02u36 0 Kortrijk Wie naar de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens trekt, ontmoet er nóg een nieuw horecagezicht. De bruine kroeg 't Fonteintje gaat in zee met Niels Lybeer (32), zoon van gewezen CD&V-burgemeester Lieven Lybeer. De horecabazen gaan er voor uniforme terrassen en vragen om de parking Budabrug te promoten.

't Fonteintje strikt met Niels Lybeer een bekende Kortrijkzaan. Niels wordt in de loop van maart chef barman in de bruine kroeg.





"We kiezen Niels omwille van zijn ervaring, terwijl hij nu al de ziel van onze zaak en veel van onze klanten goed kent", vertellen zaakvoerders Laurence Corneille (53) en Gilles Vion (39). "Ik ga hier gelukkig zijn, want deze buurt wordt 'the place to be' in Kortrijk. Ik zou hier graag evenementen mee organiseren. Zo droom ik al van concertjes op pontons op de Leie, dat moet haalbaar zijn", zegt Niels, die momenteel geen politieke ambities heeft.





"Dat kan in de toekomst wellicht nog veranderen, maar nu is daar zeker geen sprake van. CD&V? Ik heb geen politieke kleur. Partijen spelen geen rol, personen zijn veel belangrijker."





Betere bewegwijzering

De horecabazen in de Handboogstraat werken aan een voorstel voor nieuwe terrassen op de Verzetskaai. "We gaan voor uniforme terrassen, maar dan wel elk met een eigen accent, meer info volgt", klinkt het. Ook opvallend: de horecabazen vragen om de parking Budabrug meer te promoten, nu de Leieboorden aan de Broeltorens autoluw zijn. De in- en uitrit van de ondergrondse parking Budabrug bevindt zich op de hoek van de Budastraat en de Dam. "De parking ligt vlakbij, maar veel toeristen kennen de weg niet", zeggen Laurence, Gilles en Niels. "Zorg voor een betere bewegwijzering. Want wie van pakweg Rijsel naar Kortrijk komt, doet dat niet met de fiets hé. Maak er grondig werk van."





Opfrisbeurt

't Fonteintje, ook gekend omdat je er lekker eet aan democratische prijzen, is beschermd als monument en is een van de oudste cafeetjes van Kortrijk, met een verwijzing tot 1661. De bruine kroeg op de hoek van de Handboog- en Konventstraat, eigendom van brouwerij Omer Vander Ghinste, krijgt in april een opfrisbeurt. "Die omvat een nieuw likje verf voor de gevel en dubbel glas voor de ramen", zegt Laurence. "Aan het authentieke interieur raken we niet", klinkt het nog. De Handboogstraat telt straks vijf horecazaken, als op 24 maart de verlaagde Leieboorden openen, met naast 't Fonteintje de hippe bar Streat met wereldse hapjes en restaurant Va et Vient en verder ook krokbar Krok-Ubuntu en Japans restaurant Noodle House van Lily Huynh. Aan de overkant, in de Kapucijnenstraat, heb je praatcafé 't Eiland, brasserie 't Mouterijtje, tegen de zomer ook de nieuwe Ierse pub van Patrick Foleys en het restaurant Bloesem, dat wel over te nemen is. Het belooft vanaf de lente erg druk te worden op de vele terrasjes bij het water. De verlaging van de Leieboorden kostte 4 miljoen euro. De stad en De Vlaamse Waterweg betaalden elk de helft.