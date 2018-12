Nog eens 800.000 euro voor studie rond afwerking R8 Peter Lanssens

18 december 2018

De Vlaamse regering maakt 100.000 euro in 2019 en 700.000 euro in 2020 vrij voor verder studiewerk rond K-R8. Dat complex project bekijkt het afwerken en voltooien van de R8 door de ring rond Kortrijk in te bedden op een aparte rijstrook op de E17, het beter inrichten van de op- en afritten van de R8 met de E17, E17 met het Ei, E17 met de E403, E403 met de A19 en A19 met R8. De resultaten werden nu al verwacht, maar er zit vertraging op, onder meer door het bekijken van extra opties voor de heraanleg van de op- en afritten Kortrijk-Oost.