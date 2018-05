Nog drie andere West-Vlaamse acts in finale 25 mei 2018

Samuel Chan is niet de enige die West-Vlaanderen vertegenwoordigt in de finale van Belgium's Got Talent.

Vanavond treden nog drie andere acts uit onze provincie in de show aan. DrumSpirit uit Dadizele wil met zijn percussiespektakel de zaal doen daveren en doet dat onder andere met een compositie van de 18-jarige Victor Khaddaj. Dansduo Twice - met Lone Haelemeersch uit Ingelmunster en Nathan Carpels uit Rumbeke - willen naar eigen zeggen vanavond een heel andere kant van zichzelf tonen en doen dat met een heel ander genre dan we van hen gewend zijn.





Tot slot is er ook nog de twintigjarige gymnast Mathias Goethals uit Roeselare. Hij wil vanavond imponeren met zijn acrobatische kunsten en hoopt in de finale aan het langste eind te trekken in de hoop de mensen van Cirque du Soleil van zijn waarde te overtuigen. (VDI)