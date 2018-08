Nog 20 schepen nodig om grond Weide weg te voeren 23 augustus 2018

Om het nieuwe stadsdeel Weide te kunnen aanleggen, moet er heel wat grond afgevoerd worden. "Al acht schepen hebben via binnenvaart grond van Weide weggevoerd. We hebben nog zo'n twintig transporten nodig", zegt Vlaams parlementair Ben Maertens (N-VA), die er een vraag over stelde aan minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). "Weide grenst aan de Leie, door met schepen te werken, halen we vrachtwagens van onze wegen. Er ligt nog 25.000 ton grond te wachten om afgevoerd te worden. Tegen midden juli 2019 moeten die transporten allemaal gebeurd zijn. Dan stopt de gebruiksovereenkomst met De Vlaamse Waterweg om terreinen ter hoogte van de Karel de Goedelaan en Havenkaai te gebruiken. Die terreinen moeten uiterlijk tegen 15 juli 2019 ontruimd zijn", aldus Ben Maertens. Werk aan de winkel dus. (LPS)