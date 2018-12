Noela tapt al 48 jaar pintjes in De Smisse in Aalbeke Joyce Mesdag Peter Lanssens

28 december 2018

Noela Vercruysse, die deze week haar 76ste verjaardag mocht vieren, staat al 48 jaar achter de toog van café De Smisse in Aalbeke. Het maakt haar de oudste cafébazin van de regio. “Ik ga door tot ik 50 jaar bezig ben. Dan maak ik plaats voor mijn kleinzoon, die eraan denkt om hier een restaurant te openen. Ik zal met plezier zijn afwas komen doen.”

Jacqueline Catry (89) van café In Den Keizer in Bellegem was tot haar overlijden vorige maand de oudste cafébazin. Noela zal die titel met trots dragen, zegt ze. “Je gaat er niet veel vinden, denk ik, die net als ik al 48 jaar pintjes tappen op hun teller hebben staan.”

De Smisse is het café dat Noela’s schoonouders 85 jaar geleden hebben opgestart. “De ruimte waar nu het café is, bestond toen uit twee delen. Mijn schoonvader Marcel Lepers had hier aan de ene kant zijn paardensmidse, mijn schoonmoeder Zoë Soens had in het andere deel een klein cafétje ingericht. Toen mijn schoonvader stierf, in de jaren ’50 was dat, heeft mijn schoonmoeder het café uitgebreid, en de paardensmidse ingenomen.”

Toen Noela met haar man Hubert Lepers trouwde, stond in de sterren geschreven dat ze ooit het café van haar schoonmoeder zou overnemen. “Ik werkte daarvoor in de textielindustrie. Die job heb ik ingeruild voor mijn huidige stek achter de toog op 1 september 1970. Officieel was het café van mijn man Hubert, maar die werkte als loodgieter. Ik was diegene die hier al die tijd het café draaiende heeft gehouden.”

En het draait nu nog altijd goed. “Mijn café is de thuisbasis van een kaartersclub, en die komen elke zondag kaarten. Verder zitten hier nog drie supportersclubs: van loper Bjorn Vanderbeken, van voetbalclub KFC Meulebeke (omdat er een trainer van de club hier vlakbij woont), en de Italiaanse wielrenner Marco Marcato. Ik ben zelf een grote wielerfan. Die keer dat Marco naar ons café is gekomen, dat was een echte hoogdag voor mij. Ik ga zo vaak ik kan mee met de supportersbus naar Valkenburg, naar de Amstel Gold Race. Als het op Vlaamse renners aan komt: Sep Vanmarcke en Jasper Stuyven, dat zijn mijn favorietjes.”

Niet dat ze ernaar uitkijkt, maar op haar leeftijd kan ze niet anders dan aan stoppen te denken. “Toen Hubert ziek was, en wist dat hij niet meer beter zou worden, opperde hij dat ik het beter wat rustiger aan zou doen. Maar ik amuseerde mij te veel, dat wist hij ook. Vlak voor zijn overlijden in 2000 heb ik er een tweede rustdag bij genomen, om hem toch wat geruster te stellen. Nu ben ik dicht op maandag en dinsdag. Een café houden is inderdaad wel lastig, het zijn hele lange dagen. Maar het lukt. Mijn grootste truc? Blijven rechtstaan en rondwandelen. Van zodra je gaat zitten, moet je toch maar weer rechtstaan, en dat is veel lastiger.”

“Ik wil graag doordoen tot ik 50 jaar bezig ben. Die mijlpaal wil ik heel graag halen. En dan maak ik plaats voor mijn kleinzoon Lander. Die studeert nu aan de kokschool. Ik zou graag hebben dat hij hier een restaurant start. Ik mag hier blijven wonen van hem, zegt hij. In ruil zal ik met veel plezier zijn afwas komen doen”, lacht Noela. “Zolang ik maar tussen de mensen kan zijn.”