Nieuwkomer ViEr scoort bij Gault&Millau PAS GEOPEND RESTAURANT IS 'ONTDEKKING VAN HET JAAR' JOYCE MESDAG

06 november 2018

02u22 20 Kortrijk Onze regio is sterk vertegenwoordigd in de nieuwe Gault&Millau Gids, met 33 restaurants. Bas Ghyselen en An Van Ammel van ViEr in het Begijnhofpark in Kortrijk mogen zich op de borst kloppen. Amper twee maanden geleden openden zij de zaak, en nu al is het 'de ontdekking van het jaar'.

ViEr opende eind augustus in de kloostergang van het vroegere woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Het totaalplaatje van het restaurant klopt gewoon, aldus de jury. Gault&Millau was lovend over het eten, het interieur, de ligging, de ontvangst en het concept. "We hebben bewust gekozen om een andere weg in te slaan dan veel collega's", zeggen Bas Ghyselen en An Van Ammel. "Zo vonden we het belangrijk dat er meer dan één menu op onze kaart staat. Onze gasten kunnen kiezen uit vier voorgerechten, vier hoofdgerechten en vier desserts met verse producten, zonder al te veel poespas."





Niet verwacht

Nog een bewuste keuze: ViEr is enkel open 's avonds, en dan kunnen er 'maar' 20 tot 30 gasten eten. "We hebben de hele dag de tijd om alles rustig voor te bereiden, en kunnen daardoor bijna alles zelf doen en de kosten drukken. Daardoor is er minder druk, en moeten we onszelf niet voorbijhollen." Bas en An zijn veertigers en dus ook iets ouder dan collega-starters. "We hebben beiden ervaring in de horeca en we weten wat we willen. Levenskwaliteit is belangrijk, en in dit concept hebben we ook nog tijd voor onze twee zoontjes." Bas en An zijn in de wolken met hun titel. "We hadden deze erkenning écht niet verwacht", zegt het koppel. "Onze belangrijkste zorg was immers vooral om voldoende gasten naar ons restaurant krijgen. Dat lukt gelukkig aardig en we hopen dat dat zo blijft. Dat we nu ook nog eens de erkenning krijgen dat we goed bezig zijn, dat doet ons extra veel plezier."





14 op 20

Amper twee maanden na de opening al dé ontdekking van het jaar genoemd worden door Gault&Millau, en een score van 14 op 20 krijgen, dat zou een mens misschien al doen dromen van... een Michelinster? "Het zou zeker mooi meegenomen zijn", droomt Bas. "Maar het is geen doelstelling op zich. En het hoeft ook allemaal niet zo snel te gaan." Aan de top staan net zoals vorig jaar Berto in Waregem en Castor in Beveren-Leie met 16 punten. L'Envie uit Zwevegem staat op drie met 15,5 punten (vorig jaar nog 15). Culinair in Lauwe, Marcus in Deerlijk, Molenberg in Zwevegem en Taste and Colours in Kortrijk zijn net als vorig jaar goed voor 15. Nieuwkomer Beudaert in Kortrijk scoort meteen 14,5. Verder vinden we bij de nieuwkomers ook nog D'Oude Burcht in Kortrijk, meteen goed voor 13 punten, en Bistro Berto in Waregem, Blue Origin in Deerlijk en Hobo's Waregem, alle drie goed voor een score van 12 op 20.