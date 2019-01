Nieuwjaarsreceptie startschot van ‘Grote Bevraging’: Kortrijkzanen beslissen zélf over onder meer GAS-boetes voor peuken op de grond Peter Lanssens

10u31 0 Kortrijk De nieuwjaarsreceptie op het Schouwburgplein was zaterdagavond de start van ‘De Grote Bevraging’. De Kortrijkzanen beslissen nu zélf over vijf stellingen. Een overzicht voor wie ze nog niet kent: al dan niet GAS-boetes (55 euro) voor wie een kauwgom of sigarettenpeuk op de grond gooit, al dan niet nog meer gerichte snelheidscontroles, al dan niet vervuilend verkeer uit de centra weren, al dan niet middelen van de stad in armoedebestrijding investeren en al dan niet het stadsmagazine enkel nog digitaal bezorgen.

Vooral over de GAS-boetes voor peuken zijn de meningen sterk verdeeld, zo bleek op de nieuwjaarsreceptie, die zo’n 5.000 mensen lokte. En een hoog showgehalte had, want Van Quickenborne pakte er met een filmpje in 007-stijl uit waarin hij het nieuwe stadsbestuur voorstelde en nog eens beloofde er alles te zullen aan doen om van Kortrijk ‘de beste stad van Vlaanderen’ te maken. De meeste mensen konden het filmpje wel smaken, met uitzondering van dat ene ‘gele hesje’ dat ‘afzetter’ riep.

Moskee

Opvallend: de burgemeester zal wel véél werk hebben om van het luik diversiteit en integratie een succes te maken in Kortrijk. Zo is er behoorlijk veel kritiek op een interview in deze krant waarin Van Quickenborne stelt dat de 130 nationaliteiten in Kortrijk een rijkdom zijn. Sommige Kortrijkzanen roepen zelfs (tevergeefs) op om een extra stelling in de bevraging op te nemen: is de inrichting van een moskee in de vroegere vestiging van Bio-Planet in de Brugsesteenweg al dan niet gepast.

Doe zelf mee

Wie wil meedoen aan De Grote Bevraging, kan dat tot eind februari op www.kortrijk.be. Deelnemen kan ook in het stadhuis en in filialen van de bib en ontmoetings- en wijkcentra. Ook voorzien: wijk- en buurtwerkers die deur-aan-deur gaan om bijvoorbeeld ook mensen van vreemde origine inspraak te geven en schoolbezoeken om eveneens kinderen aan het woord te laten. Verder op de planning: overleg met allerlei verenigingen, meetings in deelgemeenten én een thematische gemeenteraad in februari om oppositiepartijen de kans te geven amendementen in te dienen en zo het ontwerpplan te laten aanpassen. De finale versie van het plan ‘Kortrijk: beste stad van Vlaanderen’ wordt op 11 maart voorgelegd aan de gemeenteraad.