Nieuwjaarsreceptie op Mandelaplein PETER LANSSENS

02u32 0 Foto Deleu De nieuwjaarsreceptie zal morgen plaatsvinden op het Nelson Mandelaplein. Kortrijk Het nieuwe evenementenplein Nelson Mandela vormt morgen het decor voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking. "We laten de Kortrijkzanen zo voor het eerst kennismaken met het plein", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). De stad trakteert er op 3.000 bakjes friet en liefst 7.200 pintjes.

Het Mandelaplein op het stadsdeel Weide krijgt stilaan vorm. Het kan tot 15.000 mensen aan en is zelfs groter dan het Sint-Pietersplein in Gent. "Het is de bedoeling om er de nieuwjaarsreceptie voortaan ieder jaar te houden. En op zondagmiddag in plaats van zaterdagavond omdat we vermoeden dat meer Kortrijkzanen dan tijd hebben om samen op het nieuwe jaar te klinken", zegt Vandendriessche.





3.000 porties pasta en oliebollen

De receptie is zondag van 11.30 tot 14 uur. De stad trakteert op 3.000 bakjes friet, 1.500 porties pasta, 1.000 porties oliebollen, 7.200 Bockor-pilsjes, 1.440 blikjes frisdrank, 600 bekers glühwein en 600 bekers chocomelk. De komst van circus Pipo was aangekondigd, maar de circusfamilie haakt af door familiale omstandigheden. Toch zal er veel animatie zijn. "Zo verzorgt Sparks Special Effects een show met luchtbellen", zegt communicatieambtenaar Seel Seynhaeve. De negentienkoppige Mainstream Music Band luistert de receptie op. Een fotograaf op stelten neemt kiekjes. Het gezelschap Productions en Zonen zet Kortrijk, dat recent het label European City of Sport kreeg, in de kijker als sportstad. Kinderen vervelen zich niet. "Er zijn (disco)springkastelen, een ballenbad, een zweefbalspel, een treintje op sporen, een knutselworkshop en virtual reality games", zegt chef protocol Veerle de Zegher. De totale kostprijs van de nieuwjaarsreceptie zal rond de 27.000 euro schommelen.





Het Mandelaplein bereiken kan via de Magdalenastraat of de voetgangerstunnel op het einde van de Burgemeester Nolfstraat. "We raden aan om met de fiets of te voet te komen of het gratis openbaar vervoer te nemen", zegt Seel Seynhaeve.





Er zijn gratis bussen vanuit de deelgemeenten tot aan het station. Van daar kan je te voet verder of een gratis shuttlebus nemen, die je naar de Magdalenastraat brengt en nadien terug naar het station. Fietsen stallen kan in de Magdalenastraat aan CVO Miras of aan jeugdcentrum Tranzit. Wie met de auto komt, parkeert op de betalende parking Haven aan de Botenkopersstraat.