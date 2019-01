Nieuwjaarsbeloftes voor Heule: zomerspeelplein

én kerstverlichting Peter Lanssens

28 januari 2019

16u25 0 Kortrijk Schepen en Heulenaar Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) hield zondag een nieuwjaarsspeech in OC De Vonke. Zijn belangrijkste beloftes voor 2019: Heuleplaats krijgt vanaf komende zomer een zomerspeelplein en het centrum van Heule krijgt eind dit jaar prachtige kerstverlichting.

“Deze winter was de laatste zonder een echte kerstsfeer in Heule”, stelde Vandendriessche in De Vonke. Enkele projecten die op er (op langere termijn) ook zitten aan te komen in Heule: de kapotgereden Steenstraat na jaren heraanleggen (er is al een studiebureau aangeduid, er starten binnenkort gesprekken met de buurtbewoners, red.), Heulepark verder opknappen, de Heulebeekvallei toegankelijker maken, het Tinekesbos verder uitbreiden, twee fietssnelwegen (tussen het Astridpark en De Warande en tussen Bissegem en Wembley) aanleggen en Wembley uitbreiden en omvormen tot topsportsite. Heule is dé belangrijkste deelgemeente van Kortrijk, ook politiek gezien: 10 van de 41 Kortrijkse raadsleden zijn Heulenaars: Matti Vandemaele, David Wemel en Philippe Avijn voor Groen, Moniek Gheysens en Arne Vandendriessche voor Team Burgemeester, Pieter Soens en Alain Cnudde voor CD&V 4.0, Bert Herrewyn en Tine Soens voor sp.a en Jacques Demeersseman voor Vlaams Belang.