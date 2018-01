Nieuwe werken in Bethunelaan 02u57 1

De werken van de Watergroep in de Felix de Bethunelaan gaan een nieuwe fase in. Een nieuwe waterleiding in de Condédreef en het eerste deel van de Felix de Bethunelaan wordt nu over de rotonde met de Weggevoerdenlaan doorgetrokken in de richting van het Magdalenapark. Wie in die buurt moet zijn, houdt daar best rekening mee, want er zal hinder zijn. Er is de komende drie weken geen verkeer mogelijk in de de Bethunelaan tussen de Pottelberg en de Minister Vanden Peereboomlaan. Een deel van de rotonde is ook dicht, al kan doorgaand verkeer tussen de Vanden Peereboomlaan en Weggevoerdenlaan er wel passeren, dankzij het gebruik van mobiele verkeerslichten. In het deel van de Felix de Bethunelaan tussen de rotonde en de Marksesteenweg is er tijdelijk eenrichting naar het Magdalenapark toe. Het verkeer met herkomst Magdalenastraat en met bestemming Minister Vanden Peereboomlaan moet dus lokaal omrijden. (LPS)