Nieuwe vijver voor vissersclub

De Markse vissersclub krijgt binnen een jaar een nieuwe vijver waar nu nog een oefenveld van vierdeprovincialer KFC Marke is. Het veld wordt ook in het Preshoekbos ingebed. De huidige vijver aan het Markebekepad is niet veilig genoeg meer voor de 41 jaar oude vissersclub. Populieren aan de oevers sterven af - waardoor er takken in de vijver belanden- en zakken weg. Bovendien scheurt het aanpalende Markebekepad open. De vijver verdwijnt niet. Meer nog: vanaf 2020 komen er geen rioleringsbuizen meer uit in de Markebeek, waardoor het water veel zuiverder zal worden. De stad wil daarna de Markebeek verbinden met de nieuwe en de huidige vijver en de huidige visvijver als een paaivijver herinrichten, waar vissen hun eieren kunnen leggen. (LPS)