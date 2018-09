Nieuwe verlichting in winkelgebied 06 september 2018

Het winkelwandelgebied krijgt energiezuinige ledlampen, die de huidige openbare verlichting vervangen. De armaturen komen op dezelfde locaties als de huidige verlichting, waardoor er geen kabelwerken nodig zijn en er dus geen hinder zal zijn. "De nieuwe ledlampen zorgen voor een besparing op de energiefactuur van 63 procent en 8,5 ton minder CO2-uitstoot per jaar. De investering van 31.000 euro wordt in vier jaar terugverdiend", zeggen schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a) en schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). De nieuwe lampen geven dezelfde hoeveelheid licht als de huidige. Eandis plaatst de 77 toestellen in februari 2019: in de Wijngaard-, Lange Steen-, Korte Steen-, Grijze Zuster-, Lekkerbeet-, Sion-, Voor-, Kleine Sint-Jans- en Sint-Jansstraat, in de Steenpoort en op de Grote Kring, de Vlasmarkt en het Overbekeplein. (LPS)