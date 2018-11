Nieuwe vakbeurs Techni-Mat 22 november 2018

InfraTech en Matexpo slaan de handen ineen en lanceren in maart 2020 de nieuwe vakbeurs Techni-Mat. Deze nieuwe beurs bundelt technieken en materialen voor infra- en ruwbouw. "De beurs richt zich specifiek op aannemers uit de algemene bouw en wegenbouw, technisch directeurs, aankopers, calculatoren, werf- en projectleiders, algemene directie, overheden en private opdrachtgevers", zegt Gregory Olszewski, Managing Director Matexpo.





"De standhouders zijn fabrikanten en exclusieve verdelers van bouwmaterialen voor infra en ruwbouw, gespecialiseerde aannemers, studiebureaus en brancheorganisaties." De eerste editie van Techni-Mat staat gepland op 25 en 26 maart 2020 in Kortrijk Xpo en is een tweejaarlijks initiatief.





(JME)