Nieuwe truitjes G-voetbalploeg Marke voorgesteld onder veel bekende belangstelling

21 februari 2019

13u24 0 Kortrijk De nieuwe truitjes van de G-voetbalploeg Marke werden woensdagavond voorgesteld. En dat onder de belangstelling van onder meer Gella Vandecaveye, Hannes Vanderbruggen, Geert Bourgeois en zo verder. “Een geweldige avond om de G-sport zo onder de belangstelling te kunnen brengen”, zegt bezieler Dave Vanhoutte.

De spelertjes toonden hun nieuwe tenue met fierheid aan zoveel mensen waarbij heel wat bekende koppen rondliepen. Heel wat bv’s zetten hun schouders onder het project. Zo kunnen de G-voetballertjes rekenen op peter Jean-Marie Pfaff, die woensdag nog in Mexico was en de meters ex-judoka Gella Vandecaveye en Miss België 2011 Justine De Jonckheere. Ook minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en KVK-speler Hannes Vanderbruggen tekenden present. “Met G-voetbal willen we kinderen de kans geven om deel uit te maken van een eigen voetbalteam. Toch zijn we er nog lang niet. Ik droom ervan dat iedere stad of gemeente een coördinator heeft voor de G-sport, ik zou dat perfect kunnen zijn voor Kortrijk. De spelertjes van G-voetbal Marke krijgen ondertussen ook steun van een medisch team van AZ Groeninge uit Kortrijk. Zij begeleiden hen fysiek en mentaal. In België zijn op dit moment zo’n 800 clubs voor kinderen met een beperking, maar dat is volgens Vanhoutte te weinig. Hij zou graag tegen 2020 3.000 G-voetballers en 20.000 G-sporters te kans geven om te sporten.