Nieuwe parkmanager in Kortrijk-Noord 17 juli 2018

02u30 0

Herman Wenes, gewezen boegbeeld van maatwerkbedrijf 't Veer in Menen, wordt de nieuwe parkmanager van het bedrijvenpark Kortrijk-Noord. Joke Verbeke geeft de fakkel door aan Wenes omdat ze het niet meer kan combineren met de groei van haar eigen communicatiebureau Capone. De raad van bestuur heeft lof voor haar inzet en geleverde werk sinds Verbeke op 2 mei 2017 parkmanager werd. Opvolger Wenes was 35 jaar CEO van 't Veer en richtte op het bedrijventerrein van Menen de vzw Platform Grensland Menen-Wervik op. Hij treedt op 1 september in dienst en wordt als een ideaal parkmanager omschreven omdat hij met zijn breed netwerk en dynamisch ondernemerschap bruggen bouwt en win-winsituaties creëert.





(DBEW/LPS)