Nieuwe oudejaarsfuif in hartje Kortrijk slaat aan: Cheers lokt 1.400 feestvierders Peter Lanssens

01 januari 2019

12u38 0 Kortrijk Een oudejaarsfuif voor 1.400 feestvierders, dat gebeurde met die capaciteit nog nooit pal in het stadscentrum. En of er nood aan was in hartje Kortrijk, want Depart op Weide stroomde afgelopen nacht vol, vooral met twintigplussers.

De nieuwe evenementenhal Depart, sinds het najaar van 2017 open, vormde zo voor het eerst het decor voor een oudejaarsfeest. Cheers was een initiatief van Dieter De Clercq (31) van Café 56 in de Reynaertstraat en Mathieu Clarysse (21) en Kelly Libaers (21) van traiteur Pure Taste. “We hadden stress omdat we niet goed wisten wat het ging geven, zo was het moeilijk om genoeg personeel te vinden, maar uiteindelijk bleven we netjes overeind en zetten we een mooi eindejaarsfeest neer”, vindt Dieter De Clercq. “Er waren wat beperkingen, zo mochten we enkel harde plastic bekers gebruiken en geen glazen, maar ik ben tevreden. Al was het logistiek wel even slikken omdat onze dinerformule nog niet afgelopen was toen de mensen al massaal begonnen toe te stromen voor de dansformule. Maar goed, iedereen raakte op tijd binnen om af te tellen voor Nieuwjaar. Incidenten bleven uit. De feestvierders kwamen niet enkel uit Kortrijk, maar tot uit Roeselare en Waregem. Er komt eind 2019 wellicht een tweede editie van Cheers. Ik hoop dat we uit de kosten raken”, aldus Dieter De Clercq. “Ik ben heel blij met zo’n organisatoren, hun evenement was tot in de puntjes verzorgd”, reageert Depart-exploitant Hans Vandenberghe (44).