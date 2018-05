Nieuwe opleiding Digital Design & Development in Howest 30 mei 2018

Howest pakt uit met de nieuwe bacheloropleiding Digital Design & Development, een opleiding die een combinatie vormt van de studiegebieden industriële wetenschappen en technologie en audiovisuele en beeldende kunst. "Digital Design & Development werd in 2008 voor het eerst aangeboden als een keuzetraject van de bachelor Multimedia & Communicatietechnologie", zegt algemeen directeur van Howest, Lode De Geyter. "De studie verbindt technologie en creativiteit, dat is het profiel waar de industrie nood aan heeft. We zijn bijzonder verheugd dat de Vlaamse regering dit dossier op initiatief van minister van Onderwijs Hilde Crevits goedkeurde." (JME)