Nieuwe modezaak mikt met 10 euro startprijs op studentes Avero in Voorstraat biedt alternatief voor dure merkkledij Peter Lanssens

09 januari 2019

16u57 0 Kortrijk Studentes en (jonge)dames die geen geld kunnen of willen uitgeven aan dure merkkledij, vinden binnenkort een interessant alternatief in de Voorstraat, waar Avero begin maart opent. “De startprijs zal 10 euro zijn, zoals voor een blouse. We hebben het over nieuwe kwaliteitsvolle kledij”, zeggen Jaspreet Singh en Kimberly Schoups, die het gezicht van de nieuwe modezaak wordt.

Avero reikt jongedames met een klein budget de hand. De modezaak komt in de Voorstraat 28, tegenover Charlou Delicatessen, waar vroeger de winkel in elektronische sigaretten New Smoke Sensation zat. “We onderhandelen continu met tal van leveranciers om telkens kwaliteitsvolle nieuwe kledij aan te bieden, met een startprijs van 10 euro”, vertellen Jaspreet Singh (29) en Kimberly Schoups (26). “We gaan met veel verschillende stijlen uitpakken en de laatste trends volgen, zodat we steeds mee zijn in wat jongedames écht willen. Elke twee weken leggen we een nieuwe collectie aan in onze damesmodezaak. We kiezen voor Kortrijk omdat het de grootste studentenstad in onze provincie is en omdat de stad nood heeft aan extra modezaken waar betaalbaarheid centraal staat. Veel modezaken zijn aan de dure kant, vooral in het winkelwandelgebied. Studentes en jongedames trekken hierdoor te vaak naar grootsteden zoals Brussel of Gent, om goedkoop te shoppen. Wij willen ze in Kortrijk houden. Wie naar Avero komt, kan straks behalve kledij ook schoenen, een handtas en juwelen aan goedkope prijzen kopen.”

Later ook webshop

Jaspreet Singh, die uit India afkomstig is en het daar vroeger zelf niet zo breed had, is niet aan zijn proefstuk toe. Hij runt al Pizza Aversa in Tielt, waar tijdens kerstavond 200 gratis pizza’s werden uitgedeeld, aan mensen die geen geld hadden voor een rijkelijk kerstdiner. Met damesmodezaak Avero maakt hij de droom van zijn vriendin Kimberly Schoups waar. Is dat wel leefbaar, dameskledij zo goedkoop aanbieden? “Dat moet zeker lukken, omdat Avero niet onze enige zaak is. We hebben al Pizza Aversa”, gelooft het koppel rotsvast in de slaagkansen. “Bovendien gaan we op termijn starten we binnenkort ook met een webshop, waarop dames kledij bestellen en thuis laten leveren. We gaan koeriers inzetten, vanuit Avero in Kortrijk en vanuit Pizza Aversa in Tielt. Maar dat is toekomstmuziek. Eerst onze dameskledingwinkel zelf op de rails krijgen, we hopen eind februari of uiterlijk begin maart te openen. Info en updates volgen stelselmatig op de Facebook- en Instagrampagina van Avero.”