Nieuwe mobiele flitscamera voor Politiezone Vlas

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft zijn nieuwe mobiele flitscamera voorgesteld.

Het is een compacte camera die op een statief kan staan, maar ook kan verborgen worden in een vuilnisbak langs de weg. "Voor ons biedt het vooral meer mogelijkheden om te kunnen controleren in straten waar dat vroeger niet mogelijk was omdat de straat bijvoorbeeld te dun is", zegt korpschef Filip Devriendt. Het is de tweede mobiele flitscamera voor de zone.





ANPR

De eerste is een ingebouwde camera in een auto. De nieuwe camera staat met een WIFI-verbinding in contact met een politievoertuig dat tot op 50 meter kan parkeren van de camera. De camera kan ook worden geüpgraded met ANPR, wat ook zal gebeuren. Voor de zone vormt deze camera een goede aanvulling voor het ANPR-cameraschild. Het toestel kost 59.000 euro en is sinds begin dit jaar op de markt. Ondertussen kochten al een zestal politiezones deze mobiele camera aan.





