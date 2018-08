Nieuwe markt zoekt kramers 21 augustus 2018

02u44 0

Het dorp Kooigem, dat sinds eind 2017 zonder voedingswinkel zit, krijgt een eigen wekelijkse markt. Inwoners van de kleinste deelgemeente van Kortrijk moeten naar naburige dorpen voor dagdagelijkse inkopen. Kooigemnaren Clément Castelli, Christophe Isembaert en Dirk Devoldere willen daarom elke donderdag van 15.30 tot 18.30 uur een markt met verse producten organiseren, op de Dreupelhoek achter de kerk. De initiatiefnemers zijn op zoek naar marktkramers voor een slagerij, zuivel- en vishandel, bakkerij, groenten, fruit en kip aan het spit. De eerste donderdagmarkt is op 6 september. Het marktcomité van de maandagmarkt in Kortrijk steunt het initiatief. Info: 0471/23.49.35 of dirk.devoldere1@telenet.be. (LPS)