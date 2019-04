Nieuwe lichtjes brengen meer sfeer in winkelwandelgebied: “Geven een gevoel van rust” Aan Leieboorden wel problemen met lampen op drie bruggen Peter Lanssens

18u00 0 Kortrijk Heeft u de nieuwe ledverlichting in het winkelwandelgebied in hartje Kortrijk al opgemerkt? Het plaatsen van de toestellen is na enkele weken afgerond. “Het resultaat wordt als erg sfeervol ervaren. De nieuwe ledverlichting geeft een gevoel van rust”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). Minder goed nieuws is er aan de Leieboorden, waar er andermaal defecte lichten zijn op zowel de Groeningebrug als de Ronde van Vlaanderenbrug en Collegebrug.

De openbare verlichting met klassieke lamp in het winkelwandelgebied was na 20 jaar verouderd en aan vervanging toe. “De oude verlichting had een vermogen van 150 watt per toestel”, legt Axel Weydts uit. “De nieuwe leds hebben elk een vermogen van 6.500 Lumen, wat met een verbruik van 66 watt per toestel overeenstemt. Dat betekent dat we zo de energiekost ruim gaan halveren. Leds hebben verder het voordeel dat de kleurweergave van de omgeving veel realistischer is dan bij het verlichten met een klassieke lamptechnologie. De mensen zien duidelijk het verschil. Het licht is warmer en wordt beter verspreid. De reacties zijn positief, handelaars en shoppers zijn tevreden.”

De door Philips geleverde Mini Luma toestellen, er zijn er 77, kosten 37.700 euro. Ze zijn recent in volgende straten geplaatst: Potterij, Sint-Niklaas- en Voorstraat, Grote Kring, Overbekeplein, Nedervijver, Sint-Jans-, Kleine Sint-Jans- en Twaalf Apostelenstraat, Steenpoort, Wijngaardstraat, Grijze Zuster- en Sionstraat en Lange Steen-, Korte Steen- en Lekkerbeetstraat.

Ook Vlasmarkt en omgeving

Het blijft niet bij het winkelwandelgebied alleen. “We vervangen in de loop van 2019 ook op andere plaatsen in het centrum de huidige openbare verlichting door nieuwe ledverlichting”, vervolgt schepen Axel Weydts. “Dat is zo op de Veemarkt en Vlasmarkt en in de Doorniksestraat, Rijselsestraat en Leiestraat. We plaatsen verder altijd nieuwe ledverlichting bij de heraanleg van straten, zoals momenteel het geval is in de Boerderijstraat nabij het Volksplein.”

Verlichting Groeningebrug niet meer beschikbaar

Er is op het vlak van verlichting wel werk aan de winkel aan de Leieboorden. Waar er andermaal mankementen zijn. Dat bleek maandagavond op de gemeenteraad, na een vraag van raadslid Philippe Avijn (Groen). Zo werken de lampjes van de Groeningebrug amper. Het agentschap wegen en verkeer (AWV) laat na maanden van defectmeldingen weten dat dat type verlichting niet meer beschikbaar is.

Nieuwe masten op Ronde van Vlaanderenbrug

“AWV werkt aan een alternatief voor de Groeningebrug, maar een timing is er nog niet”, zegt Weydts. Ook de verlichting van de Burgemeester Lambrechtlaan (R36) op de Ronde van Vlaanderenbrug kan beter. “Daar komt nu ledverlichting op masten, om de brug beter te accentueren”, vervolgt Axel Weydts. “Het plaatsen van de nieuwe armaturen is midden mei of uiterlijk in juni voorzien.”

Herstel lichtjes Collegebrug

Tot slot hebben ook de lampen op de Collegebrug voor fietsers en voetgangers, die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Waterweg, weer kuren. Er zijn al jaren defecten daar. Zelfs nadat de oorspronkelijke verlichting door nieuwe verlichting vervangen werd, blijven de problemen er duren. “Het huidige defect is gemeld en wordt zo snel als mogelijk hersteld”, aldus schepen Axel Weydts.