Nieuwe klap voor CD&V 4.0 22 juni 2018

03u03 1 Kortrijk Oppositiepartij CD&V 4.0 incasseert een nieuwe tik. Kandidate Annemieke Lambrecht (38), kleindochter van wijlen burgemeester Ivo-Jozef Lambrecht, steunt de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen niet meer.

"Er is geen 'drive' bij CD&V 4.0 om terug aan het bewind te komen in Kortrijk", legt haar rechterhand Luc Chanteloup de vinger op de wonde. "Er zijn te veel persoonlijke belangen die spelen. Annemieke kan zich daar niet mee verzoenen." Annemieke Lambrecht werkt in zorggroep Heilig Hart. Recent haakte ook al kandidate Evelyne Raepsaet (45) van Evelyne's Strijkshop af. Haar standpunten waren te uitgesproken. Raepsaet steunt nu kandidaat en chocolatier Nicolas Beugnies bij Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Eerder keerde ook gewezen burgemeester Lieven Lybeer CD&V de rug toe. Zijn zoon Niels Lybeer zit nu bij Team Burgemeester. "Het afscheid van Annemieke Lambrecht komt er na rijp beraad", zegt voorzitter Jean de Bethune van CD&V 4.0. "Niets aan te doen. Dat er geen drive is bij CD&V 4.0, klopt niet."





(LPS)