Nieuwe kerstverlichting Kortrijk even duur als in Parijs: “Aprilgrap?” Peter Lanssens

02 april 2019

15u06 0 Kortrijk CD&V 4.0 beweert dat de kerstverlichting in Kortrijk even duur is als in (een stukje) Parijs. “Volgens een van onze discipelen (Benjamin Vandorpe, red.) kostten de kerstlampjes op de Champs-Élysées 1,2 miljoen euro tijdens de periode 2011-2015, over een afstand van 1,3 kilometer”, stelde fractieleidster Hannelore Vanhoenacker maandagavond op de gemeenteraad. Kortrijk pompt zelf 998.000 euro in nieuwe kerstlampjes, tot en met de eindejaarsperiode 2023-2024.

“Het mag niet aan kerstsfeer ontbreken en het is goed dat deelgemeenten niet langer stiefmoederlijk behandeld worden, maar is 1 miljoen euro niet erg veel geld”, vervolgde Vanhoenacker. Volgens schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) wordt er net bespaard: “Er werd in 2018 door onder meer het handelsdistrict, de vzw Feest in Kortrijk, stad en OCMW voor 220.000 euro in kerstverlichting geïnvesteerd. Doe daar 10 procent van af, vermenigvuldig met vijf en je komt aan de 1 miljoen euro die we voor de komende vijf jaar samen vooropstellen. Waarbij we nu met één Europese aanbesteding werken om grote aanbieders te lokken en waarbij we meer en mooiere lampjes willen hangen, op extra locaties in het stadscentrum én in alle deelgemeenten.”

30 miljoen euro

“Hoe durven jullie dan te vergelijken met lichtstad Parijs? Ik heb navraag gedaan. Parijs betaalde alleen al 3 miljoen euro in 2018 om nieuwe kerstverlichting te laten ontwerpen, door (wijlen) kunstenaar Karl Lagerfeld. Die nieuwe kerstverlichting, voor 35 pleinen en 180 straten in Parijs, kostte uiteindelijk 30 miljoen euro. Het is dus een misverstand of aprilgrap om Kortrijk op dat vlak met Parijs te vergelijken”, stelde Vandendriessche.

Kerst in Kortrijk?

De investering van 998.000 euro in nieuwe kerstlampjes voor Kortrijk werd goedgekeurd in de gemeenteraad. CD&V 4.0 onthield zich. Ook Groen deed dat. De groenen zaten uit protest op de publieksbanken omdat het nieuws over de kerstlampjes ‘te vroeg in de media kwam’. Ook Vlaams Belang onthield zich: “1 miljoen euro is veel geld”, zegt kopman Wouter Vermeersch. “Dat betekent dat elk van de 32.000 huishoudens in Kortrijk 30 euro zou investeren. Weet dat u voor 30 euro al een clusterverlichting met 768 lampjes voor buiten hebt? Wij blijven er trouwens bij: vorm het eindejaarsgebeuren ‘Winter in Kortrijk’ om tot ‘Kerst in Kortrijk’. En zet een grote kerstboom in het centrum van de stad. Stop met onze eigenheid, identiteit en gewoonten af te bouwen”, aldus Wouter Vermeersch. “Er stonden 430 kerstbomen in het centrum, tijdens de eindejaarsperiode eind 2018”, repliceerde schepen Vandendriessche nog. “Dat waren geen kerstbomen, dat waren sparren”, lachte Wouter Vermeersch.