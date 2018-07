Nieuwe gezicht Nawal Maghroud meteen kopvrouw bij sp.a 11 juli 2018

02u28 0 Kortrijk Sp.a verrast met debutante in de politiek Nawal Maghroud (26), kopvrouw op plaats twee. "Er mogen meer mensen met een verschillende achtergrond in de gemeenteraad, want nu weerspiegelt het onze samenleving niet", zegt ze.

Haar opa en oma verhuisden in de jaren '70 van Marokko naar België. Nawal is de oudste uit een warm nest van vier kinderen en woont bij haar ouders in de Breydellaan. Ze zet ook op onderwijs in.





"Onderwijs opent deuren", zegt de jongedame, die een dubbele masteropleiding Bestuurskunde en Conflict & Ontwikkeling aan de UGent tot een goed einde bracht. Ze werkt op de stafdienst Personeel & Organisatie in de FOD Financiën. "Als je hard genoeg werkt en je laat je omringen door mensen die in jou geloven, raak je er", vertelt ze. "Politiek boeide mij al altijd. Zo ging mijn thesis van vier jaar geleden over de lokale politiek. Ik kies voor sp.a omdat die partij verbindt. Een stad bouw je samen op, met de talenten die onze gemeenschap kleuren. Ik voel me verbonden met Kortrijk. Mijn ambitie? Ik geef het maximum en zie na de verkiezingen wat daar uit voortvloeit."





Is een debutante meteen op plaats twee zetten geen risico? "Ze is erg intelligent en getalenteerd", vindt lijsttrekker Philippe De Coene.





Haar komst schudt de top tien voor de gemeenteraadsverkiezingen door elkaar. Bert Herrewyn staat op drie, collega-schepen Axel Weydts op vier, Vlaams parlementair Tine Soens op vijf.





Daarna volgen Maxim Veys, Billy Buyse, Hayat Achrifi, Sigrid Depraetere en Joost Bonte. Gewezen schepen Marc Lemaitre duwt.





Tot slot een opvallende vaststelling: kandidaat-burgemeester De Coene lijkt geen fan van een mogelijke olijfboomcoalitie sp.a-CD&V-Groen, waarin hij de sjerp kan krijgen. Die piste circuleert. Maar De Coene is (voorlopig) niet onder de indruk van CD&V 4.0 en Groen en looft de huidige coalitiepartners Open Vld en N-VA. Al kan het snel veranderen in de politiek. Afwachten wat de kiezers vinden. (LPS)