Nieuwe gevels, parking, speelzone én extra winkels: Ring Shopping krijgt miljoeneninjectie Peter Lanssens

14 februari 2019

15u32 0 Kortrijk De wind zit Ring Shopping in de zeilen. Er waren 3,5 miljoen bezoekers in 2018. Dat is het beste cijfer in jaren. De eigenaar, vastgoedonderneming Wereldhave, investeert nu enkele miljoenen euro’s. Staan onder meer op de planning tot en met 2020: hogere, interactieve en moderne buitengevels, een beter ingerichte parking, een nieuwe speelzone en extra winkels en horeca.

Ring Shopping kreeg er in 2018 tien handelszaken bij: de nieuwe horecazaken Ko-No, Guapa, Burger King en Het Idee, modeboetieks Maxim’s Fashion, Only en Jack & Jones, opticien Eyes+More, huishoudartikelen NET en parafarmacie Medi-Market. “Er is altijd volk in het winkelcentrum, zelfs op warme zomerdagen, we zijn heel tevreden”, zegt gerante Sandra Herman van Maxim’s Fashion. Panos, Hema & C&A ondergingen een grondige renovatie. De cijfers spreken voor zich met 3,5 miljoen bezoekers (3,3 miljoen bezoekers in 2017, red.). Ook de totale omzet zit in de lift, met een stijging van 4,5 procent in vergelijking met 2017. Elke bezoeker blijft gemiddeld 65 minuten in het Ring Shopping en geeft er gemiddeld 70 euro uit. De eigenaar, vastgoedonderneming Wereldhave, steekt nu nóg een tandje bij. Doel in 2019: nog eens 5 procent meer bezoekers.

Babyverzorgingshoek

Hoe ze dat gaan doen? “Op één pand na is alles, dat zijn bijna 90 handelszaken, volzet”, zeggen marketingverantwoordelijke Charlotte Tahon en shoppingmanager Brenda Lombary. “We willen er graag nog een horecazaak bij. Tijdens weekends zitten alle huidige horecazaken vaak vol. De lunchmogelijkheden mogen gerust uitbreiden, ook voor de 500 personeelsleden van het Ring Shopping. Er komen in maart twee nieuwe pop-ups bij: dameskledijzaak Michèle uit Waregem opent bij ons een tweede winkel (naast Bart Smit, red.), terwijl dameskledijzaak Chic By Divino uit Rekkem hier een tweede winkel opent (tegenover Electro Depot, red.). Speelgoed BanBao krijgt een nieuwe shop op de bovenverdieping, nabij Sports Direct. De pop-ups werken met driemaandelijkse contracten, die we telkens kunnen verlengen. Na een jaar beslissen ze of ze definitief blijven of niet. Ook voorzien in 2019: een babyverzorgingshoek met plaats om borstvoeding te geven. En leuke evenementen zoals deugnietdagen voor kinderen tijdens de vakanties en een infoweek rond gezondheidstrends, eind deze maand. We werken voor Fit’n Fabulous met bekende namen samen: gezondheidsexpert Claudia Van Avermaet (zus van profrenner Greg, red.) en food blogster Julie Van den Kerchove. Ze komen gratis infosessies geven. Later in 2019 krijgt het Ring Shopping een interactieve Kids Play Zone, een reeks ‘wayfinding panelen’ om bezoekers nog beter wegwijs te maken en een nieuw sanitair blok.”

Bankjes en fonteintjes

In 2020 staat er nog meer te gebeuren: “De buitengevels van het Ring Shopping worden in een fris en modern jasje gestopt en worden hoger en interactief. Zodat het Ring Shopping ook meer opvalt voor het verkeer dat op de Ringlaan zit. We werken verder aan een nieuw circulatieplan voor onze gratis parking met 2.000 plaatsen, zodat de doorstroming beter wordt. En we gaan de parking gezelliger inkleden met groen, bankjes en fonteintjes. We geven ook fietsers meer aandacht. We passen het Ring Shopping zo aan de hedendaagse normen en verwachtingen van bezoekers aan. Het Ring Shopping is trouwens nu al een van de beste winkelcentra in ons land. Om een voorbeeld te geven: we hebben nationaal de tweede best draaiende winkel van kledingketen Bel&Bo. Vallen verder in de smaak: onze nieuwe infobalie The Point die eind 2018 opende. En waar klanten ook terecht kunnen voor gratis rol- en kinderwagens en hondenbuggy’s. Eveneens in trek: ons systeem met gift cards, waar je een zelf te kiezen bedrag op kan zetten. Er werden 17.000 gift cards verdeeld in 2018.”