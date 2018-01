Nieuwe fase voor werken Pottelberg 02u50 0

De ingrijpende werken op de Pottelberg, nodig om er de schoolomgeving verkeersveiliger te maken, gaan een nieuwe fase in. "De rioleringswerken zijn af op de strook tussen de Condédreef en Meiweg", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "Verder zijn de boordstenen en funderingen van de trottoirs aan de kant van woonzorgcentrum De Pottelberg geplaatst. Deze maand en in februari wordt het voetpad zelf aangelegd en wordt de werfzone uitgebreid tot aan de Toyota-garage op de Pottelberg 30. Daarna asfalteren arbeiders het wegdek. En ondertussen voert De Watergroep gelijktijdig werken uit in de Burgemeester Felix de Bethunelaan." Het verkeer tussen het stadscentrum en de ring rond Kortrijk (R8) wordt omgeleid via de Weggevoerdenlaan en de Minister Vanden Peereboomlaan. Fietsers worden omgeleid via de Pater Damiaanstraat. Vanaf maart tot aan het zomerverlof volgen nog drie fasen. Die omvatten de Kampstraat en Felix de Bethunelaan, de Pottelberg vanaf de Toyota-garage tot over de Kampstraat en het kruispunt van de Pottelberg met de Felix de Bethunelaan. Gedetailleerde info over die laatste drie fasen volgt later.





(LPS)