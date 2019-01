Nieuwe en veilige doorgang naar basisschool Sint-Vincentius Maxime Petit

10 januari 2019

14u16 0 Kortrijk De kinderen van basisschool Sint-Vincentius kunnen na de krokusvakantie veilig naar school via Bissegemplaats naast de kerk. Nu moeten ze dat doen via de Driekerkenstraat waar er tijdens de spitsuren vaak verkeerschaos heerst.

“De impact van het verkeer aan een schoolpoort is enorm”, weet schepen van Mobiliteit Axel Weydts. “Sommige ouders zouden met hun auto tot op de speelplaats rijden om hun kinderen er af te zetten, mocht dat mogelijk zijn. Met de creatie van een nieuwe toegang via Bissegemplaats wordt de school straks makkelijker bereikbaar op een veilige manier. Er gebeurden misschien nog geen ongevallen rond de school maar we moeten toch niet wachten tot er ongelukken gebeuren?, vraagt Weydts zich terecht af. “Onze plannen kaderen in een project dat de ganse schoolomgeving veiliger moet maken. In een later stadium pakken we de Driekerkenstraat nog aan en de Vlienderkouter wordt eveneens onder handen genomen zodat ouders zich daar op termijn kunnen parkeren en de kinderen van daaruit te voet naar school laten wandelen.”

De nieuwe doorgang naast de kerk komt tot stand dankzij een samenwerking tussen de nv Pubstone, de eigenaar van café ’t Koningshof, de kerkfabriek Sint-Audomarus, de stad Kortrijk en de Vincentiusschool. De realisatie ervan is in handen van NV Lavagro in Rekkem en NV Bouw & Renovatie uit Lauwe. De totale kostprijs van de doorgang bedraagt nog geen 30.000 euro. De werken zijn donderdagmorgen gestart en duren tot aan de krokusvakantie.