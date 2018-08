Nieuwe Delhaize voor Doorniksewijk 01 september 2018

De kogel is door de kerk: Delhaize bouwt een nieuwe supermarkt in de Doorniksewijk op de plek van de huidige Delhaize in de Loofstraat. De oude winkel wordt gesloopt. De werken starten wellicht begin 2019. Er komt tijdens de werken geen tijdelijke Delhaize. Er was even sprake van een tijdelijke vestiging in Maria's Voorzienigheid, maar dat gaat niet door. Klanten zullen tijdens de werken dus naar andere winkels moeten. De werken zullen zo'n jaar duren. De nieuwe Delhaize opent in de loop van 2020. (LPS)