Nieuwe datum voor viering badmeester Marie-Jeanne Peter Lanssens

01 maart 2019

09u10 0

Er is een nieuwe datum voor het afscheidsfeest van Marie-Jeanne Depraetere (58), 40 jaar badmeester in het Mimosabad in Kortrijk. Haar viering was eerst afgelopen donderdag gepland, maar is uitgesteld na de brand in het nieuwe zwembad op Weide. Waardoor de sluiting van het 45-jarige Mimosabad uitgesteld is en Marie-Jeanne er nog tot na de krokusvakantie redster blijft. Ze leerde er samen met collega Cathia Lamon (54) tienduizenden kinderen het ABC van het zwemmen en staat bekend voor haar engelengeduld en glimlach. De ‘sympathisanten van Marie-Jeanne’ hebben een nieuwe datum geprikt. Dat is nu op woensdag 6 maart, vanaf 19.45 uur in de vroegere cafetaria. De viering kadert ook in het ‘swim out’ afscheid van het zwembadpersoneel, dat de sportdienst later op de avond organiseert. Wie Marie-Jeanne wil bedanken, is van harte welkom. Marie-Jeanne krijgt, ze is werkzaam bij de stad Kortrijk, een nieuwe job als parkwachter in een nog te bepalen bakkenpark in Kortrijk.