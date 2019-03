Nieuwe campagne vraagt aandacht voor mondzorg: “Slechts 4,9 procent van kwetsbare kleuters gaat jaarlijks naar tandarts” Peter Lanssens

20 maart 2019

15u32 0 Kortrijk In Kortrijk is woensdag op de Internationale Dag van de Mondgezondheid een campagne gestart rond mondzorg. De actie richt zich op baby’s en peuters tot 2,5 jaar. De kleuters volgen in 2020 en de eerste, tweede en derde graad lager onderwijs in 2021, 2022 en 2023. “Kinderen gaan te weinig naar de tandarts”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). “In de categorie 3 tot 4 jaar gaat maar 13,1 procent jaarlijks. Bij kwetsbare kleuters is dat zelfs maar 4,9 procent. Tijd dus om een tandje bij te steken, zeker bij gezinnen uit de middenklasse die het minder breed hebben.”

De actie loopt via kinderopvangcentra, Kind & Gezin en tandartsen. Zo worden er via nieuwe affiches drie tips voor een gezonde mond verspreid: poets twee keer per dag je tanden vanaf het eerste tandje, bezoek vanaf 2 jaar regelmatig een tandarts en maak werk van tandvriendelijke voeding en gewoontes. Peuters krijgen in kinderopvangcentra een diploma voor hun eerste tandje. Wie flink poetst, krijgt een ‘tandenstempel’. Ouders die niet goed weten hoe ze poetsen moeten aanleren of vragen over tandvriendelijke voeding hebben, stellen hun vragen bij Kind & Gezin of een tandarts. Er zijn ook tandenkoffers rond mondzorg, waar organisaties mee aan de slag kunnen, samen met ouders en hun baby’s en peuters. “Het eerste tandje is voor veel ouders een mijlpaal”, zegt Ilse Huys van Kind & Gezin. “Maar het is ook hét moment om met poetsen te starten. Want een verzorgd melkgebit legt de basis voor een gezond blijvend gebit. Tips genoeg zoals poetsen op muziek of in bad en het spelenderwijs aan te pakken zoals het ‘wegpoetsen van beestjes’. We geven ook tips over gezonde voeding en het voorkomen van tandbederf. Ouders geven het goede voorbeeld”, aldus Ilse Huys.

Ieders Mond Gezond

Om nog meer gezinnen bij de tandarts te krijgen, is er het project ‘Ieders Mond Gezond’, waarbij mondzorgcoaches opgeleid worden om gezinnen uit kansengroepen te helpen. Door onder meer samen een afspraak te maken bij een tandarts, mee de administratie te regelen en uit te leggen hoe je een OCMW-tussenkomst krijgt voor het bezoek aan de tandarts. Info over de campagne: www.huisvanhetkindkortrijk.be/projecten/14/mondzorg.