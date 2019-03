Nieuwe boetiek Garderobe zet in op preloved damesmode: “Kledij aan 20 procent van originele verkoopprijs” Peter Lanssens

27 maart 2019

18u12 0 Kortrijk De vraag naar preloved mode stijgt. Liselotte Casteur (45) speelt daar op in. De onderneemster opent vrijdag Garderobe, boven lifestylewinkel Chapter 4 op het Vandaleplein. Haar concept is nieuw in Kortrijk. “Wie naar hier komt, kan kledij kopen aan 20 procent van de originele verkoopprijs. Ik zet op echte buitenkansjes in, met kwaliteitsvolle stoffen en tijdloze stukken.”

De vooroordelen rond preloved tweedehands mode zijn weg bij het grote publiek. Het stoffige imago van weleer is helemaal verdwenen. Wat goed is voor de portemonnee en de planeet. Want voor elk hebruikt kledingstuk wordt er geen nieuw gemaakt. Garderobe bevestigt de trend. De nieuwe boetiek verkoopt streng geselecteerde dameskledij en accessoires zoals schoenen, handtassen, riemen en sjaals. Je vindt er hippe merken zoals & Other Stories en Cos, chique merken zoals Mer Du Nord en Burberry en vintage van Red Valentino en Delvaux.

Oudste stuk 50 jaar oud

“De kledij kan van één seizoen tot tientallen jaren oud zijn”, zegt Liselotte Casteur, ook zaakvoerster van Likewise Marketing. “Die variatie tussen vintage en preloved - het gaat over kledij die al met liefde gedragen werd en nog in een prima staat is, zonder vlekken en scheurtjes – zorgt er voor dat het aanbod boeiend blijft. Mijn oudste stuk is 50 jaar oud. Mensen houden soms erg lang hun kledij, omdat het hen aan bijzondere gebeurtenissen zoals een huwelijk doet denken. Ze hebben er dus een emotionele band mee.”

Je kan in Garderobe voor minder dan 100 euro een handtas van Delvaux op de kop tikken Liselotte Casteur

Géén afgedragen t-shirts

Garderobe biedt met de start meteen 180 stukken aan, al gedragen door zo’n zeven mensen. Het systeem werkt als volgt: “Bijna elke vrouw heeft kledij die ze nauwelijks of zelfs nooit gedragen heeft. Mooie en ook wel dure dingen, soms gekocht in een opwelling. Bij Garderobe ben je voor die stukken zeker van een goeie prijs, een vlotte opvolging en een snelle betaling. De voorwaarden staan op de Facebookpagina ‘Garderobe Vintage & Pre-Loved Fashion’. In mijn boetiek vind je vooral dameskledij waarvan de orginele verkoopprijs 200 tot 300 euro was en die je hier als preloved mode kan kopen voor 45 tot 60 euro. Kwaliteit primeert. Er liggen hier géén afgedragen t-shirts, aan 5 euro. De stukken worden ook mooi gepresenteerd. Als er een stuk verkocht wordt, krijgen de vorige eigenaar en ikzelf elk de helft van de prijs. Dat is de afspraak. Je kan hier echt schitterende koopjes doen, ook wat de accessoires betreft. Zo kan je voor minder dan 100 euro een handtas van Delvaux op de kop tikken.”

Shop in the shop

Liselotte zocht lang naar een pand in het winkelwandelgebied. “Telkens ik een geschikt pand vond, haakte ik af omdat ik erg schrok van het KI (waarop de onroerende voorheffing berekend wordt, red.)”, zegt Liselotte. Ze had bijna haar plannen opgeborgen, tot Koen Byttebier (63) haar te hulp schoot. Koen runt samen met zijn vrouw Lieve (62) en dochter Sofie (34) lifestylewinkel Chapter 4 en luchrestaurant en koffiebar La Cantine op het Vandaleplein. Garderobe zit er op de bovenverdieping, als een ‘shop in the shop’. “Liselotte heeft visie, haar concept is van een hoog niveau”, zegt Koen Byttebier, die ook gemeenteraadslid (Team Burgemeester) is. Garderobe, Chapter 4 en La Cantine kunnen elkaar versterken. Want welke vrouw houdt er nu niet van om na het kopen van kledij nog na te genieten bij een hapje of koffietje. Garderobe is op dinsdag en woensdag van 12 tot 18.30 uur open en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18.30 uur. De boetiek is dicht op zondag en maandag.