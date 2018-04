Nieuwbouw vervangt door brand getroffen beddenhuis 06 april 2018

Het stadsbestuur kent een vergunning aan Heilig Hart toe om een beddenhuis van het woonzorgcentrum te vervangen door een nieuwbouw met 48 kamers. Het gebouw werd eind 2006 na een brand tijdelijk opgeknapt. "De bouw start binnen zes maanden en duurt een jaar. De financiering zit in studie", zegt algemeen directeur Wino Baeckelandt. De bouwplaats bevindt zich in het hart van het Buda-eiland. Het oudste gebouw van de site wordt gesloopt. Het is afgeleefd en voldoet niet meer aan de hedendaagse gebruiks- en comfortwensen. Het bevindt zich langs de doorsteek tussen Dam en Korte Kapucijnenstraat.





Logistiek gebouw

De bouwvergunning omvat ook het optrekken van een logistiek gebouw langs de Dam, voor de bevoorrading van de keuken. Verder mag de kelder van Heilig Hart uitgebreid worden, in functie van de groei van de keuken en de voedselbedeling voor de afdelingen van de zorgcampus. Een inkompaviljoen voor de kapel en een nieuwe omgevingsaanleg zitten eveneens in de vergunning. Het project vormt het sluitstuk van de vernieuwing van Heilig Hart op het Buda-eiland. Zo opende de zorggroep recent residentie Budalys aan de Leie, met 52 hoogstaande en ruime serviceflats. Budalys omvat verder vanaf midden april Budalys Kitchen, een bistro met 300 plaatsen en takeaway Alta in de Budastraat vanaf begin mei. Midden april opent een terras op Budalys, waar 300 mensen op kunnen. En waar je ook kruiden kan kweken in serres en petanque kan spelen. Ook leuk, in de Dam, is een fitness.





