Nieuwbouw Huis Ter Leye opent begin 2020: “Crowdfunding financiert project” Peter Lanssens

15 maart 2019

15u48 2 Kortrijk Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) Huis Ter Leye krijgt een nieuwbouw op de hoek van de Doorniksesteenweg en de Steenbakkersstraat op Hoog Kortrijk. Vrijdag werd symbolisch een meiboom op het dak gezet, op een veilig en vlot verder verloop van de bouw. De opening van de nieuwbouw is in januari 2020. Er is een crowdfunding gestart, om het financiële plaatje te doen kloppen.

Ter Leye begeleidt kwetsbare gezinnen en zwangere (tiener)moeders. De huidige vestiging was verouderd. De nieuwbouw wordt dubbel zo groot. De werken kosten ruim 4 miljoen euro en worden voor 60 procent gesubsidieerd door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Een crowdfunding moet de financiering rond krijgen. Particulieren, bedrijven en clubs kunnen steunen via de geboortelijst op de site www.kleinekinderengrotekansen.be. De nieuwbouw krijgt elf studio’s voor jonge gezinnen, een kinderopvang en werkruimtes voor personeel, terwijl er ook begeleiding is voor negen gezinnen aan huis. De buitenomgeving wordt kindvriendelijk heraangelegd. Huis Ter Leye zit in afwachting van de opening van de nieuwbouw in Atelier Kortrijk in de gewezen gebouwen van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Groeningestraat.