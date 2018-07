Nieuw: Warande-postkaart voor thuisfront 19 juli 2018

02u35 0 Kortrijk Nieuw in avontuurlijk speeldomein De Warande: de Warande-postkaart, voor kampgroepen die een kaartje naar het thuisfront sturen.

"Jeugdbewegingen kiezen uit drie versies", zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). Ook nieuw in De Warande zijn de forse inspanningen om de afvalberg te verminderen. Speelpleinwerking Wasper gebruikt geen brik meer. Dat is nodig, want in 2017 verbruikte Wasper 14.342 (!) brikjes. Alle sapjes worden voortaan aangeboden in glazen flesjes. Plastic wegwerpbekers zijn vervangen door een afwasbare variant. Duurzaamheid is ook belangrijk. Zo is de Capri Sun vervangen door een biologisch alternatief. Wasper heeft nu ook een afvalspel, zodat kinderen zich bewust worden van hoe ze de te hoge afvalberg kunnen verminderen. Wasper blijft populair: zo boekte de speelpleinwerking op de eerste donderdag van juli al een record met 331 kinderen. De zilverwerking, voor kinderen met een beperking of in een moeilijke gezinssituatie, is versterkt. Ook zijn er in De Warande nu banners met de indeling van elke dag en extra wegwijzers op het terrein. Animatoren kregen een extra training.





(LPS)