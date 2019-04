Nieuw: volg cultureel nieuws op WhatsApp Peter Lanssens

12u01 0 Kortrijk Volgers van Schouwburg Kortrijk kunnen zich voortaan inschrijven op het officiële WhatsApp-kanaal van het cultuurcentrum. “Je krijgt zo wekelijks op je smartphone een update met het belangrijkste culturele nieuws. Dat kan een voorstelling zijn, maar bijvoorbeeld ook een blik achter de schermen of een opvallende gebeurtenis”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Schouwburg Kortrijk is volgens de betrokkenen het eerste cultuurcentrum in Vlaanderen dat inspeelt op de WhatsApp trend. De ondertussen bij veel mensen bekende app is makkelijk te downloaden, voor zowel Android als iOS. Om de berichten van Schouwburg Kortrijk te ontvangen, volg je twee stappen. Voeg op je smartphone het telefoonnummer 0470/50.02.23 van Schouwburg Kortrijk aan de contactenlijst toe. Daarna stuur je Schouwburg Kortrijk via WhatsApp een berichtje met je volledige naam, gevolgd door ‘inschrijven’. Uitschrijven is ook altijd mogelijk. “We gaan digitaal om nog meer mensen bij het cultuurcentrum te betrekken”, aldus Axel Ronse.