Nieuw: Vives-studenten op stage naar Geely (Volvo) in China Peter Lanssens

21 maart 2019

12u19 0

Delegaties van de hogeschool Vives en Geely Automotive Group (Volvo) tekenden op woensdag 20 maart in China een samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor kunnen Vives-studenten van de bacheloropleiding automotive management in Kortrijk voortaan op stage bij Geely en studeren in de universiteit van Geely in China. 90 studenten van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van de Vives-campussen in Brugge en Kortrijk zijn momenteel op studiereis in China. Thema van de reis voor de tweedejaars is ‘Enterprising China’. Ze worden vergezeld door West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé en tien docenten van Vives.